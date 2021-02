"Een normaal Club bekert voort, een goed Club doet dat met aantal goals verschil"

Na het verdiende 1-1 gelijkspel van Club Brugge op het veld van Dinamo Kiev lijkt Club Brugge op weg naar de 1/8e finales in de Europa League. Dat was ook het gevoel dat heerste bij Filip Joos, die de match becommentarieerde en te gast was in onze Facebook Live studio.

"Zelfs Vormer, in korte mouwen, zei dat het berekoud was"

Alle omstandigheden in acht genomen was het gelijkspel van Club Brugge oververdiend volgens Filip Joos. "Club was de betere ploeg. Met Lang en Vanaken erbij had het misschien al gebakken geweest."

"Maar op een bepaalde manier zorgen al die afwezigen voor verbondenheid binnen het team. Niet móeten domineren, niet móeten geweldig voetballen. Dat is sowieso al in een Europese wedstrijd, maar dat werd nu nog versterkt."

"Dat het spektakel voor de kijker dan net iets minder is, is niet abnormaal. Daar komt nog eens die gevoelstemperatuur van -16 graden bij. Zelfs Vormer, die in korte mouwen speelde, zei dat het echt wel berekoud was", lacht Joos. "Het was geen hartverheffende wedstrijd, maar het resultaat mag gezien worden en de manier waarop ze Kiev belet hebben te voetballen - zonder een muur op te trekken maar door zelf het eigen spel te spelen - was goed."

"Achteraf wordt misschien snel gezegd dat Kiev een zwakke tegenstander was, maar laat ons niet vergeten dat dit ook wel door Club Brugge kwam. Filip Joos, voetbalanalist

Filip Joos vond Dinamo Kiev ook fysiek niet beter dan Club Brugge, ondanks het feit dat ze nog niet veel matchen gespeeld hadden omdat ze uit een lange winterstop kwamen. "Achteraf wordt misschien snel gezegd dat Kiev een zwakke tegenstander was, maar laat ons niet vergeten dat dit ook wel door Club Brugge kwam." Want Kiev staat wel aan de leiding in Oekraïne, voor Sjachtar Donetsk. "Die hebben Inter achter zich gehouden in de Champions League. Ik weet dat je moet opletten met zulke rekensommen te maken, maar het zegt wel iets."

"Club Brugge-Ajax, dat wil ik zien in de volgende ronde"

"Een normaal Club Brugge bekert voort, een goed Club Brugge doet dat met een aantal doelpunten verschil", zegt Filip Joos zelfverzekerd. Hij is ervan overtuigd dat Club doorgaat. "Als je 0-1 zou achter komen, sluipt er misschien wel een soort paniek in. Maar na wat we vandaag gezien hebben, is het niet alsof Dinamo Kiev plots vleugels gaat krijgen. Je mag er niet uit tegen het kaliber van Kiev en ik denk dat die stap wel gezet is." "De kwartfinale van 2015 herhalen zou al fantastisch zijn. Maar als je nu ineens Manchester United voor de kiezen krijgt, dan is de kans wel groot dat je eruit gaat. Ik heb in mijn hoofd Club Brugge-Ajax! Laat dat gebeuren, want dat wil iedereen toch zien."

Verdient Brandon Mechele een standbeeld?

"Wij noemden hem op de redactie van Extra-Time “de magneet”, omdat hij zich onwaarschijnlijk goed kan positioneren op de voorzetten van tegenstanders", zegt Filip.

"Hij heeft de blik op de bal, op de spits en op de ruimte. Je hebt verdedigers met meer faam die dat minder goed beheersen. Ik ben altijd fan geweest van Mechele en blijkbaar is Roberto Martinez dat intussen ook meer en meer." Ook Nabil Dirar speelde een degelijke wedstrijd. "Hij vormde meteen een goede tandem met Clinton Mata. Maar hij komt wel in een goed geoliede machine terecht, een ploeg die draait. Fysiek is hij wel super in orde ondanks het feit dat zijn laatste wedstrijd van 15 juli dateerde."

Ik ben altijd fan geweest van Bandon Mechele en blijkbaar is Roberto Martinez dat intussen ook meer en meer. Filip Joos

Tot slot vroeg een surfer zich af of interimcoach Rik De Mil klaar zou zijn om een middenmoter in 1A te leiden. "Je kan hem niet beoordelen op die ene wedstrijd, waarin je toch door een hogere macht geleid wordt." "Mensen die aan hem denken, moeten naar Club NXT gaan kijken. Een enorme leerschool met een groep echt jonge jongens in die knokkerscompetitie van 1B, waar ook goeie ploegen in zitten. Dan is hij één van de vele goeie trainers in lagere reeksen die misschien wel 1A kunnen ambiëren." Maar Filip Joos denkt niet dat De Mil daar wakker van ligt. "De zekerheid over wat hij nu kan doen in een perfect goliede organisatie als Club Brugge of bijvoorbeeld KV Mechelen leiden, waar je na een 0 op 12 buiten gegooid kan worden.... Ik denk dat hij voor de zekerheid zou kiezen."