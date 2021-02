Wuyts: "Ook dit jaar meer genoten van vrouwencross dan mannencross"

Komend weekend duiken de vrouwen voor de laatste keer het veld in. Het gepaste moment voor Michel Wuyts om de balans op te maken van een spannend crossseizoen: "Het contrast tussen de consistentie van Brand en het vrijgevochten crossen van Alvarado is prachtig."

"Afwisseling tussen Nederlandse toppers leidde tot spannende lekkernijen"

"Ik heb met zekerheid meer genoten van de vrouwencross dan van de mannencross dit seizoen", valt Wuyts met de deur in huis. "Al was dat vorig jaar ook al het geval. Het contrast tussen de consistentie van een Brand en de vrijgevochten jeugd met Alvarado voorop, dat is prachtig."

"De nieuwe golf met de Nederlandse vrouwen charmeert me dan ook geweldig, al was het voor ons natuurlijk nog een pak interessanter in de periode dat Cant zich daarin kon mengen. Dat is nu wat weg."

"Maar de afwisseling tussen de Nederlandse vrouwen heeft iedere keer tot spannende lekkernijen geleid. Bovendien was het zelden vooraf te voorspellen wie ging winnen en werd het pleit dan ook nog eens meestal pas in de slotronde beslecht."

Op het WK eindigden er 5 Nederlandse dames in de top 6.

"Ik bewonder de enorme weerbaarheid van Brand"

Als we vragen naar wie er dit jaar bovenuit stak, kan Wuyts niet rond de wereldkampioene. "Brand, ja. Dat heeft in grote mate met haar grote motor te maken, die ze in haar talloze wegcampagnes heeft opgebouwd."

"Ze was wereldtop op de weg, maar had het ongeluk dat ze moest opboksen tegen namen als Vos, Van der Breggen en Van Vleuten. Als iemand van haar kaliber zich dan op de cross gaat richten, dan heeft de rest een probleem. Ik bewonder haar enorme weerbaarheid. Als je met Brand de laatste ronde ingaat heb je het 8 op de 10 keer vlaggen."

"Alvarado zal haar "schade" heus nog wel ophalen"

Alvarado wierp zich vorig jaar op als hét nieuwe gezicht van de vrouwencross, maar met de regenboogtrui om haar schouders zag ze concurrente Brand haar voorbijsteken. Is het voor Alvarado een tegenvallend jaar geweest?

"Ze kan ook niet elk seizoen alles gaan winnen natuurlijk en ze werd ook nog wel Europees kampioene. Van alle toppers is zij bovendien de jongste. Ze zal haar "schade" heus nog ophalen de komende seizoenen."

"Op technisch vlak heeft ze zo veel bravoure... Om daar een gelijke in te vinden moet je de techniek van haar concurrentes samennemen en er één specimen van kneden."

"Nog minimum 5 jaar wachten op Belgisch toptalent"

"Ik had Sanne Cant wat meer succes gegund dit jaar", vertelt Wuyts als we vragen naar de prestaties van de Belgen. "Ze heeft stevige inspanningen geleverd in de weken richting het WK, waar het er finaal niet echt uitkwam. Maar ze is de enige landgenote die zich vooraan nog ietwat heeft kunnen mengen."

"Er was dan een opwelling met haar 4e plaats in Lille en dan voelden we dat gevoel van weleer weer opborrelen. Ze heeft België wel 12 jaar lang op de veldritkaart gezet, vergeet dat niet."

Cant heeft België 12 jaar lang op de veldritkaart gezet, vergeet dat niet. Michel Wuyts

"Cant heeft jaren gevochten om haar voet naast die van Vos, De Boer of Ferrand-Prévot te kunnen zetten, en toen we het niet meer verwachtten werd ze alsnog 3 keer wereldkampioene op rij."

Opvolging zit er volgens Wuyts nog niet meteen aan te komen. "Het is jammer dat er geen Belgische jeugd opstaat, want dat zou ook Cant kunnen triggeren, bijvoorbeeld om later coach te worden. Maar op Belgische toptalenten zullen we minimaal nog vijf jaar moeten wachten."

Sanne Cant is de voeling met de absolute top al een tijdje kwijt.

"Pijnlijk dat Nederland niet zelf investeert in crossploeg"

Het is en blijft dus Nederland wat de klok slaat in het vrouwenveldrijden. "In de breedte zijn ze waanzinnig sterk en de jeugd komt er al snel aan. Bijvoorbeeld de 18-jarige Van Empel, die ik al fantastische dingen zie doen. Ook Van Anrooij, die een pechseizoen had, zal snel komen aankloppen."

Waar maken onze Noorderburen dan het verschil volgens Wuyts? "De manier van recruteren in Nederland staat op peil. Scouts vangen de grootste talenten op en versassen ze naar de Vlaamse ploegen, waar de expertise het grootste is. Al is het ook wel pijnlijk om zien dat ze zelf niet investeren in een crossploeg."