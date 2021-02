Vlaams voorjaar zonder publiek: "Fans zullen helaas weer op tv moeten kijken"

Net zoals bij de Ronde van Vlaanderen vorig jaar zal er geen publiek toegelaten zijn dit voorjaar. "De enige optie om de kalender te behouden zoals we hem kennen, was om ons kunststukje van vorig jaar nog eens over te doen. Zo kunnen we de koers vlot en veilig laten verlopen", zegt Tomas Van Den Spiegel.

"Dat betekent helaas ook dat de fans de koers nog één keer vanuit hun zetel zullen moeten volgen. Er is geen enkele reden om naar de koers te komen kijken, want de hellingen en de kasseien zullen weer afgesloten zijn. Je ziet de koers beter op tv."

Hoe groot is de financiële impact voor Flanders Classics? "Het gaat niet over overleven, maar we lopen wel opnieuw veel mis", bekent Van Den Spiegel. "We hopen dat we snel weer naar een relatief oud normaal kunnen en we weer mensen mogen verwelkomen."

"Het is natuurlijk heel sneu dat het zo moet, maar we wisten al sinds november dat dit de enige optie zou zijn. Vorig jaar is het heel goed gegaan en hebben we de standaard gezet. Daar hebben we ook internationaal bewondering voor gekregen."