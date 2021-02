Van stuntman tot soundtrack: dit zijn de veldrit-Oscars 2020-2021

Morgen staat in Oostmalle traditioneel de sluitingsprijs veldrijden op het programma. Hoog tijd om de gladiatoren van de modder in de bloemetjes te zetten met de veldrit-Oscars van onze redactie!

Beste mannelijke hoofdrol: Mathieu van der Poel

De Nederlander heerste afgelopen seizoen opnieuw in het veld. Hij was dit jaar niet onverwinnelijk zoals de voorbije jaren. Maar met 10 zeges uit 14 crossen inclusief de wereldtitel, speelde hij opnieuw de hoofdrol in crossland.

Beste vrouwelijke hoofdrol: Lucinda Brand

De intussen 31-jarige Nederlandse won zowat alles wat er te winnen valt afgelopen seizoen.



Met eindwinst in Wereldbeker, Superprestige, X²O-Trofee en als kers op de taart de wereldtitel heeft ze deze Oscar zeker niet gestolen.

Beste film: Werelbeker Namen

Namen staat garant voor spektakel. De loodzware omloop op de Citadel zorgt elk jaar voor een heroïsche strijd, en dat was dit jaar niet anders.



Een fenomenale Pidcock reed heel de cross aan de leiding. Maar na een ultieme inspanning van een beresterke Van Aert, kwamen de grote drie weer samen in de slotfase.



De slotronde was een nagelbijter en de Nederlander trok aan het langste eind.

Beste acteur: Wout van Aert

De prijs voor beste acteur of acteerprestatie gaat zonder twijfel naar de Belgische kampioen. Zes dagen voor het BK verwelkomden Sarah De Bie en Wout van Aert hun eerste kindje: Georges.



Voor de start sprak Wout van Aert de volgende woorden: "Met Georges is alles heel goed, hij slaapt en eet goed".



Na de finish kwam de Kempenaar met een heel andere emotionele versie van de week voor het BK. Een sterk staaltje acteerwerk van de kersverse papa.



Zijn interview voor de start

Zijn interview na de finish

Beste mannelijke gastacteur: Zdenek Stybar

Bij gebrek aan wegwedstrijden dook de drievoudige wereldkampioen veldrijden plots op op de startlijst van het WK veldrijden.



Een vierde regenboogtrui zat er natuurlijk niet in. Na een verdienstelijke cross kwam de Tsjech binnen op een 18e plek op 5'42" van werelkampioen Van der Poel.

Beste vrouwelijke gastactrice: Lotte Kopecky

De Belgisch kampioene tegen de klok en op de weg kwam dit seizoen haar modderbenen testen in het veld. Ze reed naar een zeer knappe tweede plaats op het BK achter de - in België - ongenaakbare Sanne Cant.

Rising Star: Thomas Pidcock

Achter Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaapt een groot gat. De enige renner die het afgelopen seizoen in dat gat is gedoken, luistert naar de naam Thomas "Tom" Pidcock. De nog altijd maar 21-jarige crosser uit Leeds stak dit seizoen zijn neus aan en voorbij het venster. Op het militair domein overklaste hij wereldkampioen Mathieu van der Poel op indrukwekkende wijze.



Je kan de winnaar van de Superprestige in Gavere én de Baby Giro over een week alweer aan het werk zien. Niet in het veld, maar dokkerend over de Vlaamse kasseien in het shirt van Ineos Grenadiers.

Beste thriller: Overijse

Wout van Aert verzekerde zich in Overijse op indrukwekkende wijze van de eindzege in de Wereldbeker met een sterk nummer in de Druivencross. Mathieu van der Poel moest achtervolgen na een lekke band. De Nederlander naderde enkele keren tot op een zucht van het wiel van Wout van Aert, maar de Kempenaar weigerde dat te laten gebeuren.



Na een fantastische cross triomfeerde Van Aert in Overijse en in het eindklassement van de Wereldbeker. De eindzege leverde België een extra deelnemer op het WK op.

Beste kortfilm: de bril van Daan Soete op het BK

Daan Soete nam op het BK veldrijden na welgeteld 32 seconden afscheid van zijn bril. De opspattende smurrie op de atletiekpiste besmeurde de bril van de 26-jarige crosser. Nog voor de meute het veld indook gooide hij de bril in de struiken.

Beste komedie: het Pools kampioenschap

Een modderfestijn was een understatement voor het Pools kampioenschap. De renners zakten tot aan hun kruis in de modder, de omloop was onberijdbaar.



Hier hadden Roland Liboton en Roger De Vlaeminck zich nog eens stevig kunnen uitleven!

Mooiste decor: het strand van Oostende

De mooiste beelden van het veldritseizoen kwamen van het hoogste toneel: het WK in Oostende.



De renners ploegden zich een weg naast en door de Noordzee. Een lust voor het oog.

Beste stunt: Mathieu van der Poel op de brug

Dat de Nederlander een acrobaat is op de fiets, is niet nieuw. Wat hij in Oostende op de steile brug uit zijn klikpedaal schudde, liet toch weer enkele monden openvallen.

Beste soundtrack: Sporza WK-lijst