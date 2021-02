Rode kaart tegen AZ achtervolgt Lamkel Zé ook nog tegen de Rangers

Antwerp kan donderdag niet rekenen op Didier Lamkel Zé. De aanvaller is nog geschorst van de wedstrijd tegen AZ die in augustus 2019 werd gespeeld. De Kameroener scoorde toen, maar werd uitgesloten voor de manier waarop hij zijn doelpunt vierde.

Dat Lamkel Zé geen fan is van een sober vreugdegebaar weten we al. In de partij tegen AZ scoorde Lamkel Zé de openingstreffer. In volle euforie snelde de aanvaller over de omheining richting de Antwerpse aanhang. Het verdict: zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

De flamboyante aanvaller deed er nog een schepje bovenop. Op weg naar de catacomben trok hij zijn truitje uit en om de AZ-aanhang te jennen toonde hij het ook nog uitdrukkelijk.



Lamkel Zé werd in oktober vorig jaar niet opgenomen in de Europese spelerslijst van Ivan Leko. Hierdoor was hij niet speelgerechtigd voor de groepsfase in de Europa League en konden zijn schorsingsdagen niet vervallen.