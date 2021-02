Ontlading bij Joachim Gérard: eindelijk wint hij 1e grandslam in enkelspel

Joachim Gérard is al jaren wereldtop in het tennis. De Belg won al 4 keer de Masters, maar op grandslamtoernooien liep het telkens mis. Vaak strandde hij in de eindfase van het toernooi, slechts twee keer haalde hij de finale. In 2016 verloor hij de eindstrijd in Melbourne, vorig jaar verloor hij de finale op Roland Garros.

Maar dit keer is het dus wel prijs voor Gérard, die na ruim 2 uur tennissen de Brit Alfie Hewett versloeg in 3 sets: 6-0, 4-6 en 6-4.

Gérard heeft op zijn palmares al 4 grandslamtitels in het dubbelspel, maar dit is zijn eerste triomf in het enkelspel. De Belg is de nummer 4 van de wereld bij de mannen, tegenstander Hewett is de nummer 3 op de ITF-ranking.