Lockdown wordt opgeheven: fans opnieuw welkom op de Australian Open

Sinds vorige vrijdag was er een vijfdaagse lockdown ingesteld in de Australische staat Victoria. Die beslissing kwam er nadat er een uitbraak van de Britse variant was vastgesteld in een hotel. Sindsdien waren er daarom geen supporters meer welkom op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Omdat de besmettingen zich voordeden bij mensen die al een verplichte quarantaine uitzaten, kon de situatie onder controle gehouden worden. Daarom kunnen de verstrengingen om middernacht (Australische tijd), zoals oorspronkelijk ook was voorzien, worden opgeheven.

“Vanaf donderdag verwelkomen wij opnieuw publiek in Melbourne Park. De maximumcapaciteit wordt gelegd op 7.477 personen per sessie (overdag en 's avonds), wat ongeveer 50% van de capaciteit is”, laat de organisatie weten.