Joachim Gérard na grandslamzege: "Dit is waarom ik iedere dag train"

"De finale was een wedstrijd van hoogtes en laagtes. Ik ben vooral trots op de mentale weerbaarheid die ik heb kunnen tonen. Toen mijn tegenstander Hewett in de tweede set terug in de wedstrijd kwam, kon ik het hoofd koel houden."

"Tegelijk was ik vooral ook opgelucht. Er speelt natuurlijk ook een gevoel van frustratie mee, omdat ik al zo lang aasde op een trofee in een grandslamtoernooi."

Besef moet nog komen

"In het begin van de derde set heb ik dan meteen getoond dat ik nog volop in de match zat. Het is bijzonder overweldigend, het zal nog even duren voor ik het allemaal beter zal gaan beseffen", gaat Gérard voort.

"Dit is waarom ik iedere dag train. Ik ben begonnen met tennis toen ik 12 was. Ik had in begin geen speciale doelen en wilde me gewoon amuseren. Ik was eigenlijk een zwemmer, tennis was mijn tweede sport. Gaandeweg is het belangrijker geworden en nu heb ik bereikt waar ik vandaag sta."