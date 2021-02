Florent Claude gaat door op zijn elan op WK biatlon, maar laat wel top 10 liggen

Florent Claude was een van de vroege starters en dat leek te lonen. De Belg schoot foutloos bij zijn eerste 3 schietbeurten en leek op weg naar een knappe plaats in de top 10.



Maar bij zijn vierde en laatste schietbeurt liet hij toch een schijf staan en dat kostte hem 1 minuut straftijd. Zo zakte Claude nog weg naar de 20e plaats bij de finish, op 3’45”2 van de winnaar.



De andere Belgen konden niet tippen aan Claude. Thierry Langer eindigde op de 77e plek, op bijna 8 minuten. Hij ging vijf keer in de fout bij het schieten. Tom Lahaye-Goffart (7 schietfouten) moest tevreden zijn met plaats 97, op bijna 12 minuten.



De overwinning in Slovenië was voor de Noor Sturla Holm Laegreid. Hij bleef foutloos en was op de latten sneller dan de Duitser Arnd Peiffer, de wereldkampioen van 2019. De bronzen medaille was ook voor een Noor: Johannes Dale.



Florent Claude presteert heel regelmatig op het WK biatlon. Op de sprint werd hij 22e en in de achtervolging 26e. Dankzij zijn regelmaat komt onze landgenoot in aanmerking voor de afsluitende massastart op zondag. Daar krijgen enkel de beste 30 biatleten startrecht.