Domper voor jonkies Club Brugge en Genk: UEFA Youth League 2020-21 geannuleerd

"Initieel had het comité vorig jaar beslist het format van de competitie te wijzigen en het begin uit te stellen, maar de verschillende maatregelen opgelegd door de gezondheidsautoriteiten in Europa zijn sindsdien blijven evolueren", zo klinkt het in een persbericht over het equivalent van de Champions League voor U19-teams.

"De reisrestricties zorgen voor grote moeilijkheden om de wedstrijden te organiseren en twee clubs hebben zich al teruggetrokken uit de competitie."

Het Uitvoerend Comité van de UEFA is van mening dat het niet mogelijk is om het competitiebegin nog eens uit te stellen en dat "de gezondheid en veiligheid van de jeugdspelers de hoogst mogelijke prioriteit moet krijgen".

De wedstrijden in de eerste ronde zouden plaatsvinden op 2 en 3 maart. Club Brugge zou het opnemen tegen het Turkse Basaksehir, Racing Genk tegen het Slovaakse Zilina. Vorig seizoen won Real Madrid de Youth League.