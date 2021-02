Boudeweel: "Afwezigheid Lang is grootste aderlating voor Club Brugge"

In de aanloop naar de heenwedstrijd tegen Dinamo Kiev in de Europa League, heeft corona Club Brugge opnieuw enkele stevige klappen uitgedeeld. Club zal het in Kiev onder meer zonder Lang, Vanaken en coach Clement moeten stellen: "De verliezen wegen nu zwaarder door dan in de CL tegen Zenit."

Na het afhaken van Vanaken, Mitrovic, Denswil en de hele technische staf, werd vandaag ook bekendgemaakt dat smaakmaker Noa Lang niet mee afreist naar Kiev voor de heenwedstrijd in de 1/16e finales van de Europa League. "Dat is toch de grootste aderlating, op basis van zijn statistieken en zijn constante dreiging", opent radioman Tom Boudeweel. "Al is ook de afwezigheid van Vanaken niet te onderschatten. Hij is de topscorer van Club in de Champions League en zijn balvastheid en Europese ervaring zal gemist worden." Als vervanger van Vanaken wordt er automatisch naar Charles De Ketelaere gekeken. "Hij heeft Vanaken altijd heel goed vervangen op het middenveld in de Belgische competitie, maar de Jupiler Pro League is Europa niet. Het wordt een nieuwe test voor hem."

Ondanks de pech voor zijn team klonk coach Clement gisteren nog optimistisch: "Ik zie geen grote problemen." Gaat Boudeweel akkoord? "Ze hebben het in de CL tegen Zenit eerder al meegemaakt, maar dit is toch een andere situatie."

"In Sint-Petersburg was Mignolet er niet bij, maar keepte vervanger Horvath vervolgens de match van zijn leven. Ook Kossounou was toen ziek, maar ook Ricca verving hem toen met verve. De afwezigheid nu van Lang, Vanaken en Denswil weegt in de balans toch veel zwaarder door."

De Ketelaere, die zelf wat ziekjes was de afgelopen week, zal er morgen moeten staan tegen Kiev.

"Genoeg kwaliteit in basiself, maar wisselen wordt probleem"

Moet Brugge vrezen voor zijn kansen, nu corona enkele sterkhouders onderuit heeft gehaald? "Het basisteam, met wellicht Balanta-Vormer-Rits centraal op het middenveld, zal nog steeds wel goed zijn. Maar qua wissels is het wel een probleem, zeker achterin en op het middenveld", stelt Boudeweel.

"Voorin is er nog wel speling, met Dost, Badji en Okereke, maar het is nu toch extra zuur dat Chong niet op de Europese lijst is gezet. Als er gewisseld moet worden, zal er dus wel kwaliteitsverlies zijn. Maar dat hoeft het uitgangspunt niet te zijn, want zoals Frank Vercauteren zegt, "een voetballer is gemaakt om 90 minuten te spelen."

"Genoeg ervaren spelers om te coachen op het veld"

Tenslotte zal ook coach Clement met zijn technische staf er niet bij zijn. "Maar dat hoeft niet echt een probleem te zijn", vindt Boudeweel, "want de hele voorbereiding is wel nog gedaan door de technische staf."

"Nu zal de staf van Club NXT overnemen, maar Rik De Mil en Tim Smolders hebben een heel goed contact met Clement & co, dus dat komt in orde. Bovendien zijn er ook voldoende ervaren spelers op het veld die het schip zonder hoofdkapitein naar veilige wateren kunnen loodsen."