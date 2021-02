Bas Dost over ijskoude temperatuur in Kiev: "Geen excuses, we gaan vlammen"

De Mil: "Meegereisde jongens zijn allemaal fit"

"Ik heb de voorbije dagen heel goed geslapen. Het voelt als een enorme uitdaging. Maar ik wil een verlengstuk zijn van de coach en zijn voorbereiding naar deze wedstrijd toe. Of ik al veel matchen van Kiev zag? Absoluut, we hebben ons werk gedaan en ze goed gescreend."

Dost: "We willen gewoon de volgende ronde halen"

Club Brugge kan morgen wel rekenen op de Nederlandse spits in vorm, Bas Dost. "De afwezigheid van Lang en Vanaken morgen is vervelend, het zijn twee heel goede spelers. Maar het is niet anders, we moeten het accepteren. We hebben hier nog een heel goede selectie."

Dost is nu anderhalve maand in Brugge en gaf meteen zijn visitekaartje af. Maar kan hij ook al meteen het team op sleeptouw nemen? "Als ervaren speler is dat iets wat je altijd moet leveren. Of je nieuw bent of niet."

"Maar ik ben ook bezig met mijn eigen prestatie. De coaches die er nu bij zijn, kunnen ons ook zeker aansturen. Het belangrijkste is dat ik scherp ben voor doel."

Dost stond zelf al drie keer in de kwartfinales van de Europa League. "We komen hier met hoge verwachtingen. We willen gewoon de volgende ronde halen. De ijskoude temperaturen (tot -11 graden)? We nemen het zoals het is en zoeken geen excuses, we gaan vlammen."