Aslan Karatsev in 5 weetjes: van "nobody" tot recordbreker in Melbourne

Een grandslamdebutant die doorstoot tot in de halve finales: nooit eerder in het moderne tennis slaagde iemand daarin. De onbekende Rus Aslan Karatsev maakte deze week komaf met die statistiek. In 5 weetjes laten we u kennis maken met dé tennissensatie Down Under.

1. Globetrotter in zijn jeugd

Het verhaal van Karatsev begint in de middelgrote Russische stad Vladikavkaz, aan de voet van Kaukasus. Op 3-jarige leeftijd trekt hij met zijn gezin, dat Joodse roots heeft, naar Israël. Daar neemt de jonge Karatsev voor het eerst een tennisracket in de hand. Op 12-jarige leeftijd keert hij terug naar Rusland, maar de opgroeiende Karatsev heeft moeite om opnieuw te aarden in zijn thuisland. Eens hij volwassen is, slaat de Rus zijn vleugels uit en begint hij aan een Europese rondreis van enkele jaren: via het Duitse Halle trekt hij naar Barcelona, om finaal in het Wit-Russische Minsk te belanden.

2. Stabiliteit dankzij Wit-Russische coach

In Wit-Rusland ontmoet hij ene Jahor Jatsyk. De jonge tenniscoach, slechts een jaartje ouder dan Karatsev, ziet het potentieel van de Rus en neemt de dan al 24-jarige Karatsev onder zijn hoede. De mayonaise blijkt al snel te pakken. Karatsev, die door een zware knieblessure in 2017 was teruggezakt tot plek 764 op de ATP-ranking, laat het verleden voor wat het is en begint aan een steile klim omhoog.

Ik had het geluk om Jahor tegen te komen. We ontmoetten elkaar op een Future-toernooi enkele jaren geleden. Het is een zegen dat ik zo'n goed team rond me heb. Aslan Karatsev

3. Opmars via het Challenger-circuit

Via het lagere ITF-circuit werkt Karatsev zich gestaag op in de tenniswereld, maar dan slaat plots corona toe. In de zomer van 2020 wordt het tenniscircus hervat en begint de Rus aan een enorme succesreeks. Karatsev wint 18 van zijn 20 volgende wedstrijden op het Challenger-circuit en graait onderweg ook 2 toernooizeges mee. Door zijn successen kan Karatsev eind 2020 voor het eerst ook deelnemen aan ATP-toernooien, een voorbode voor wat komen zal.

4. Russische talisman op de ATP Cup

De successen van Karatsev ontgaan ook de Russische bondscoach Jevgeni Donskoj niet, die hem selecteert voor de ATP Cup begin dit jaar. Daniil Medvedev noemt Karatsev in aanloop naar die ATP Cup zelfs een "geheim wapen" voor de Russische ploeg. Uiteindelijk zou Karatsev niet in actie komen, omdat ploeggenoten Medvedev en Roeblev ongeslagen blijven in het enkelspel en zo Rusland de eindzege schenken. Maar als talisman van de Russische ploeg mag Karatsev meevieren. "Jullie zullen zijn naam binnenkort wel kennen", spreekt coach Donskoj na afloop enkele profetische woorden.

Karatsev (2e van rechts) mocht meevieren op de ATP Cup.

5. Recordbreker in Melbourne