Antwerp stalt overbodige Mbenza bij Zwitserse tweedeklasser Lausanne

Lausanne Ouchy, de huidige nummer vier in de Zwitserse tweede klasse, mag tot het einde van het seizoen een beroep doen op Mbenza. In deze deal is geen aankoopoptie opgenomen.



De 20-jarige Congolees vertoeft nog maar sinds oktober op de Bosuil. Daarvoor kwam hij uit voor Cercle Brugge, met wie hij onder andere twee keer scoorde tegen Antwerp.

Dit seizoen kwam hij slechts twee keer in actie. In het bekerduel tegen La Louvière kon hij zelfs een doelpuntje meepikken, al miste hij in die wedstrijd ook een aantal kansen.