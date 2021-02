"De Rangers hebben 21 keer de 0 gehouden: ga er maar aanstaan!"

In de special van De Tribune over Europees voetbal blikten Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana ook vooruit op Antwerp-Rangers. De Schotse ploeg is favoriet en Antwerp heeft ook voorin een probleem.

"Bij de loting werd wat smalend gedaan, Antwerp moet dat wel aankunnen. Maar wat mij betreft zijn de Rangers de grote favoriet." Peter Vandenbempt windt er geen doekjes om in de special van De Tribune, Europees voetbal. "Het is een goeie, solide ploeg. Er zit een idee achter: een compact blok maar voetballend goed. Het collectief primeert, maar er zijn een paar goeie individuen. Zoals Ryan Kent uit de jeugd van Liverpool." "Vincent Mannaert stuurde me tijdens Standard-Rangers: "Wij hebben die ook nog gewild en flink mee onderhandeld, maar hij was buiten ons bereik. En met Alfredo Morelos is er ook een goeie spits." Maar het sterkste punt van Rangers is toch de defensie. "Achterin zit het goed in elkaar", weet Vandenbempt. "Als je kijkt naar hun resultaten: 39 wedstrijden gespeeld en slechts 1 keer verloren, tegen Saint Mirren in de Schotse beker. En ze krijgen geen goals tegen: 8 in totaal. Ze hebben 21 keer de 0 gehouden, ga er maar aan staan." "Voor de Rangers is er maar 1 doel: kampioen worden en zo een 10e titel van Celtic - wat een record zou zijn - voorkomen. Alleen hoeven ze zich niet te sparen in de Europa League, want de voorsprong in Schotland is groot genoeg."

"Het is niet meer het Antwerp van tegen Tottenham"

Antwerp maakte voor de winterstop indruk in Europa met onder meer een zege tegen Tottenham. "Maar het is niet meer hetzelfde Antwerp. Dat vind ik jammer, want Antwerp heeft het met dat aantrekkelijke voetbal van Ivan Leko geweldig gedaan", vindt Vandenbempt. "Tegen Tottenham speelde Antwerp vol gas vooruit en Mourinho was onder de indruk. Vercauteren staat voor een ander soort voetbal en ik vrees dat het twee gesloten wedstrijden zullen zijn. Ik weet niet welke van de twee stijlen de meest geschikte is om de Rangers te bekampen." Bovendien draait het niet meer zoals toen. "Je had toen spelers in topvorm: Mbokani en Refaelov. Mbokani komt nu pas terug uit blessure en Refaelov zit na de Gouden Schoen in een mindere periode."

Door de schorsing van Lamkel Zé ben je voorin toch onthoofd. Peter Vandenbempt

Antwerp heeft naast het probleem in doel met de geblesseerde Butez en de onzekere optredens van Beiranvand en De Wolf ook een aanvallend probleem. Antwerp moet het ook doen zonder Lamkel Zé in de heenwedstrijd. "Hij is nog geschorst door zijn rode kaart van tegen AZ in de voorronde vorig seizoen. Dan ben je voorin toch onthoofd."

"De joker Benavente is er ook al niet meer", vult Aster Nzeyimana aan. "Het wordt een serieus vraagstuk voorin, want Avenatti was bepaald niet overtuigend in de bekermatch tegen Club Brugge."

"Wanneer was de laatste keer dat we de beste Avenatti hebben gezien? Dat zal nog bij Kortrijk geweest zijn. De spoeling voorin is dun, maar ik vrees dat de last op zijn schouders zal belanden."

U kunt donderdag live kijken naar Antwerp-Rangers op Canvas en met livestream op onze website en in onze app. Aftrap om 21 u.

