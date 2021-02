"Barney is back": dartslegende Van Barneveld maakt na 1 jaar al comeback

Van Barneveld wierp zijn laatste pijlen in december 2019, toen hij op zijn allerlaatste WK er roemloos uit ging in de eerste ronde. De vijfvoudige wereldkampioen (4x BDO, 1x PDC) reageerde erg aangeslagen en zou de maanden erna mentaal door een diep dal gaan.

Vorig jaar in september liet Van Barneveld plots opnieuw van zich horen: "Barney" kondigde aan dat hij een comeback wou maken in het profdarts. De opdracht: een tourkaart verzamelen op het jaarlijkse kwalificatietoernooi van de PDC, de zogenaamde Q-School.

Op die Q-School, die een variant heeft voor Britse spelers en eentje voor spelers uit de rest van Europa, wist Van Barneveld zich op de laatste dag te verzekeren van een tourkaart. De dartslegende zal zo de komende twee jaar opnieuw kunnen meedoen aan de PDC-toernooien.

Dat we Van Barneveld al snel ook aan het werk zullen zien op de toptoernooien, is echter nog niet zeker. "Barney", die zonder PDC-ranking van start zal gaan, zal zich bij de grote toernooien aanvankelijk immers moeten opwerken vanuit de kwalificaties, vergelijkbaar met de grandslams in het tennis.