Wordt Nederlander Pascal Struijk Rode Duivel? "Heeft de stijl van Kompany"

Leeds-verdediger Pascal Struijk maakte vorig weekend zijn 1e goal in de Premier League. De Nederlander, die in Antwerpen is geboren, is in beeld bij de Rode Duivels. "Naast goede fysieke capaciteiten heeft Struijk ook een uitstekende techniek", zegt Leeds-watcher Beren Cross.

Pascal Struijk wordt al een tijdje gevolgd door bondscoach Roberto Martinez. Door de interesse van Martinez vraagt Struijk momenteel zijn Belgisch paspoort aan om kans te maken op een selectie bij de Rode Duivels. De 21-jarige verdediger is geboren in Antwerpen, maar groeide op in Nederland waar hij bij Ajax zijn jeugdopleiding genoot. Sinds 2018 komt de Belgische-Nederlander uit voor Leeds United, waar hij dit jaar bezig is aan een sterk seizoen. "Pascal Struijk is erg veelzijdig: hij kan uit de voeten op de linksachterpositie of als verdedigende middenvelder, maar zijn beste positie is centraal achterin", vertelt Leeds-watcher Beren Cross, die Struijk al 3 jaar volgt.

"Struijk is een grote, sterke verdediger die goed kan koppen en die hard is in de duels. Je kan hem qua stijl een beetje vergelijken met Vincent Kompany, al heeft hij nog niet de klasse die Kompany had", gaat Cross verder.

"Naast zijn fysieke capaciteiten heeft Struijk ook een enorm goede techniek. Hij volgde zijn jeugdopleiding bij Ajax en dat merk je: zijn passing is uitstekend en dat is wellicht ook de reden waarom Marcelo Bielsa (de coach van Leeds) hem soms in het middenveld zet", denkt de Leeds-watcher.

De 21-jarige verdediger is dit jaar een belangrijke schakel in het succes van Leeds, maar Beren Cross vindt het toch een verrassing dat Struijk het zo goed doet.

"Hij is uitgegroeid van een wit konijn in de Championship tot iemand op wie je kan vertrouwen in de Premier League", vertelt Cross. "Het kantelpunt voor Struijk kwam er vorig jaar, toen hij tijdens een moeilijke match tegen Barnsley in de ploeg werd gedropt en het uitstekend deed. Dat was ook het moment dat de coach van Leeds hem meer en meer begon te appreciëren en bijgevolg meer in de ploeg zette", weet Cross. Door de vele blessures bij Leeds van onder anderen de kapitein Liam Cooper en sterkhouders Robin Koch en Luke Ayling, kon Struijk ook dit jaar zijn kans grijpen. Toch denkt de Leeds-watcher niet dat Struijk zijn plaats zal kunnen behouden als iedereen terug fit is, al nuanceert hij.

"Heel veel zal afhangen van hoe snel de geblesseerde spelers terug uit blessure komen. Marcelo Bielsa is geen trainer die snel spelers uit de ploeg zet. Dus zoals het er nu uitziet, denk ik dat Struijk een goede kans maakt om minstens de volgende 6 weken in de basis te staan", zegt Cross.

Over de toekomst van Struijk bij Leeds is Cross duidelijk: "Ze willen hem zeker houden, want Leeds is niet echt een ploeg die veel koopt en verkoopt. Bielsa heeft deze ploeg gekneed en hij wil zijn spelers ook zeker behouden."

"Als het aan Leeds ligt, willen ze Pascal Struijk nog enkele jaren houden. Hij heeft het potentieel om ver te geraken in het voetbal", besluit Beren Cross.