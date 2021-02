Vuelta deelt wildcards uit aan drie Spaanse teams

In totaal nemen 23 ploegen deel aan de Vuelta. Negentien ploegen uit de World Tour (met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert) hebben automatisch startrecht. Ook Alpecin-Fenix, de eindwinnaar in de Europe Tour 2020, zal zich mengen in de debatten.

De Ronde van Spanje begint op zaterdag 14 augustus in Burgos en eindigt op 5 september in Santiago de Compostela. De renners beginnen en eindigen met een tijdrit. De winnaar volgt de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op.