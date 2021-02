UAE Tour: met Van der Poel, Froome en Pogacar terug naar het begin van de coronamiserie

Zo was het vorig jaar: de eerste aanvaring tussen het peloton en het coronavirus

Veel renners zaten dagen tot weken vast in hun hotelkamer. Toen hun isolatie achter de rug was, lag het volledige seizoen stil.

UAE Tour wordt gestaakt omdat coronavirus is opgedoken in karavaan

1) Het parcours

Het eindklassement zal dan normaal al bepaald zijn en zal in principe niet meer veranderen in de afsluitende vlakke tweedaagse.

Zondag gaan we van start met een eerste snelheidsrace: de massasprint is besteld.

De zevendaagse in de Verenigde Arabische Emiraten herbergt lekkers voor zowat alle types in het peloton.

2) De deelnemers

De UAE Tour is altijd in trek geweest en dat is dit jaar niet anders. Meer nog, het deelnemersveld is om van te duizelen.

Op papier krijgen de sprinters vier kansen. We mogen aftellen naar krachtmetingen tussen onder meer Sam Bennett, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Alberto Dainese en Jasper Philipsen.

Wat het eindklassement betreft, staat een duel tussen UAE en Ineos min of meer in de sterren geschreven. De Britten trekken de kaart van Adam Yates, die vorig jaar de afgebroken versie won. Ineos gaat voor de rest ook uit van tijdritwinst voor Filippo Ganna.

"Thuisploeg" UAE vaardigt dan weer een sterrenensemble af met Tadej Pogacar als aas. Ook Marc Hirschi was aangekondigd, maar de Zwitser is op de valreep van de startlijst gehaald.

Is er nog schoon volk? Uiteraard. Of wat dacht u van onder meer Aleksej Loetsenko, Wout Poels, Jack Haig, Joao Almeida, Rigoberto Uran, Sepp Kuss, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali en... Chris Froome, die zijn eerste kilometers voor Israel Start-Up Nation zal malen.

Last but not least: ook de Nederlandse kampioen opent zijn seizoen in de zonnige Emiraten. Geen openingsweekend, wel de UAE Tour als opstapje voor Mathieu van der Poel.