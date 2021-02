Tour des Alpes-Maritimes et du Var: rentree van Quintana, entree van Pidcock

Het peloton landt bijna op Vlaamse bodem, maar voorlopig is Frankrijk nog altijd het beloofde land. Na de Ster van Bessèges en de Ronde van de Provence is de Tour des Alpes-Maritimes et du Var de volgende trekpleister. Wat moet u weten over de driedaagse rittenkoers?

1) Het parcours

Rassprinters zullen niet afzakken naar de Franse driedaagse, want het versnellingsapparaat zal voortdurend gebezigd moeten worden op de glooiende wegen. Al ogen de etappes een stukje minder zwaar dan gebruikelijk en ontbreekt de traditionele finish op Mont Faron. De eerste etappe is nog relatief mild qua stijgingspercentages, maar schotelt de renners meteen flink wat hoogtemeters voor. In de finale volgt een drievoudige beklimming van de Col de Gourdon. De finish ligt ook op de top van die col. Als de hiërarchie vrijdagavond al wat duidelijker is, dan kan die zaterdag bevestigd of ontkracht worden. Vooral de aankomst in Fayence oogt aantrekkelijk: een muurtje van zo'n kilometer met dubbele percentages. Overleven de punchers? Zondag krijgt de meute drie cols voorgeschoteld in een vrij korte etappe en er zal met een vergrootglas gespeurd moeten worden naar vlakke stroken. De Col de la Madone - de top ligt op 24 kilometer van de finish - is de laatste col van de dag en zal wellicht mee beslissen wie de opvolger van Nairo Quintana wordt in deze Tour des Alpes-Maritimes et du Var, de vroegere Tour du Haut Var. De Madone ademt overigens wielergeschiedenis. Het is een (trainings)col waar Tour-favorieten jaar na jaar hun vormpeil (kwamen) testen. Het was de speeltuin van Lance Armstrong, die er op basis van zijn klimtijden kon afleiden hoe het enkele weken voor de start van de Tour gesteld was met zijn benen en conditie. En met die gegevens kon dokter Michele Ferrari dan weer aan de slag. Bij wielerliefhebbers doet Madone ook wel een belletje rinkelen. Fietsconstructeur Trek had destijds Lance Armstrong als uithangbord en introduceerde in 2003 met Madone een van zijn bekendste frames.

rit datum type rit start-finish totaal winnaar leider 1 19/02 11u15 /> Biot - Gourdon 188 km 2 20/02 11u15 /> Fayence - Fayence 177 km 3 21/02 12u15 /> Blausasc - Blausasc 135 km

RETRO: Simon Yates wint in 2017 etappe in Parijs-Nice in Fayence

2) Het deelnemersveld

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) kan voor een bisnummer gaan, want de Colombiaan is weer een van de grote namen op de deelnemerslijst. Hij maakt zijn rentree na een dubbele knie-operatie in oktober. Quintana zal alvast moeten opboksen tegen een meesterlijk blok van Ineos. Hun zevental: Geraint Thomas, Rohan Dennis, Tao Geoghegan Hart, Jhonatan Narvaez, Thomas Pidcock, Pavel Sivakov, Dylan van Baarle. Zit Giro-winnaar Geoghegan Hart nog op zijn roze wolk en hoe verlopen de eerste stapjes van Pidcock bij de Britse grootmacht? Het thuispubliek zal uiteraard weer lonken naar ploegmaats Thibaut Pinot en David Gaudu (Groupama-FDJ), maar er zijn nog meer liefhebbers van de bergen naar Frankrijk gestuurd. Kruiden de startlijst af: onder meer Bauke Mollema, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Fabio Aru (Qhubeka-Assos), Jakob Fuglsang (Astana), Michael Woods en Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

3) De Belgen

Een weekje voor het Vlaamse openingsweekend kunnen Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke (ritwinnaar in 2019) hun benen nog eens opwarmen. Hebben ze progressie geboekt na de Ster van Bessèges? We kijken ook uit naar het profdebuut van Henri Vandenabeele, amper 20 jaar. Het klimtalent is lid van de opleidingscel van Team DSM, maar waagt dus nu al zijn kans op het hoogste niveau, een zijsprongetje dat is toegelaten in een 2.1-koers en dat in een stroomversnelling is geraakt door de vele geschrapte beloftekoersen. Vandenabeele maakte de overstap van Lotto-Soudal en werd vorig jaar tweede in de Baby Giro na Pidcock, die hij hier dus weer tegen het lijf zal lopen. Team DSM vaardigt overigens een ontzettend jonge selectie af. Duits toptalent Marco Brenner (18) en de Amerikaan Kevin Vermaerke (20), winnaar van Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften, springen in het oog.

Belgen in Tour des Alpes-Maritimes et du Var Arkéa-Samsic Amaury Capiot AG2R-Citroën Oliver Naesen Greg Van Avermaet Team DSM Henri Vandenabeele Qhubeka-Assos Sander Armée Dimitri Claeys Israel Start-Up Nation Sep Vanmarcke B&B Hotels Eliot Lietaer Alpecin-Fenix Floris De Tier Jimmy Janssens Xandro Meurisse Otto Vergaerde Bingoal-Wallonie Bruxelles Laurens Huys Arjen Livyns Rémy Mertz Kenny Molly Jelle Vanendert Roubaix Lille Métropole Mathias De Witte Maximilien Picoux

4) Live te volgen bij Sporza

Geraakt uw koershonger ook niet gestild? Geen nood: op onze website en in onze app kunt u van vrijdag tot zondag elke etappe op de voet volgen met tekstupdates.