Toptalent Tim Lambrecht bloeit open bij Charleroi: "50% verdienste van coach"

De 23-jarige Tim Lambrecht gooit dit seizoen hoge ogen bij Charleroi, waar hij een van de leiders is in het team van coach Sam Rotsaert. De ontbolstering van Lambrecht is spectaculair. Dat ziet ook Rik Samaey, die wel opmerkt dat Lambrecht in een ideale positie zit bij Charleroi.

Tim Lambrecht gold enkele jaren geleden als een van de grote talenten van het Belgische basketbal. In 2018 loodste hij het tweede team van Oostende naar een verrassende titel in 2e klasse, aan de zijde van huidig Oostende-speler Simon Buysse en onder de hoede van coach Sam Rotsaert. Maar in het 1e team van Oostende kon Lambrecht de hoge verwachtingen niet inlossen en ook een uitleenbeurt aan Leuven werd geen overweldigend succes. De 2,07m grote forward breekt dit seizoen wel helemaal door bij Charleroi, waar hij herenigd is met coach Rotsaert. Dit seizoen laat hij gemiddeldes optekenen van 16,8 punten en 7,6 rebounds per wedstrijd. Daarmee staat hij in de top 3 van de EuroMillions Basketball League.

Tim Lambrecht plukt de rebound tegen de Antwerp Giants.

"Concurrentie bij Charleroi is niet zo groot"

Tienvoudig Speler van het Jaar Rik Samaey zag afgelopen weekend hoe Tim Lambrecht tegen de Antwerp Giants de eerste 17 punten van zijn team maakte. "Ik denk niet dat ik al veel matchen becommentarieerd heb waarbij iemand dat deed", vertelt Samaey, die meteen ook een kanttekening plaatst. "Het geeft ook wel aan dat Lambrecht bij Charleroi in een ploeg speelt waar kwaliteit ontbreekt. Naast Libert is er niemand die beter kan scoren dan hij. Al wil ik ook geen afbreuk doen aan zijn prestaties, want hij is heel goed aan het spelen en plukt ook veel rebounds. Dat betekent dat hij actief is aan beide kanten van het terrein."

Bij Charleroi zit Tim Lambrecht in een comfortabele situatie. Hij voelt dat hij de concurrentie perfect aankan. Rik Samaey

"In Charleroi zal hij wel mogen blijven staan als het even wat minder loopt. Hij zal geen minuten inboeten. Dat is echt wel een groot verschil met een topclub, waar je er altijd moet staan."

"Kijk naar Oostende. Daar hebben ze elk jaar 12 à 14 spelers die allemaal inzetbaar zijn. De concurrentie is daar zeer groot. Bij Charleroi zit Lambrecht op dat vlak in een meer comfortabele situatie. Hij voelt dat hij de concurrentie binnen zijn team perfect aankan."

Tim Lambrecht had vorig weekend zijn dagje tegen Antwerp:

"50 procent de verdienste van coach Rotsaert"

Niet toevallig bloeit Tim Lambrecht dit seizoen helemaal open onder coach Sam Rotsaert, die Lambrecht ook al deed floreren bij het tweede team van Oostende. "De verdienste van Rotsaert is 50 procent. Daar ben ik van overtuigd", is Rik Samaey stellig. "Als Lambrecht in een team zou spelen zonder coach Rotsaert dan zou het niet dezelfde speler zijn. Rotsaert weet hoe hij Lambrecht moet aanpakken zodat hij optimaal rendeert en Lambrecht zelf weet ook perfect wat de coach van hem verwacht."

Enkele hoogtepunten van Lambrecht dit seizoen:

"Eerst een leider worden bij een Belgische topclub"