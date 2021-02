Pro League wil met testwedstrijden aantonen dat fans veilig naar stadions kunnen

De dalende coronacijfers stemmen de burger hoopvol, zeker nu ook de lente stilaan in aantocht is. En dus wordt er ook in de sport gehoopt en gedacht aan versoepelingen.

In het voetbal trekt de Pro League zelf met verschillende voorstellen naar het beleid. Ze willen graag samenwerken met de cultuursector.

“Want we willen perspectief”, zegt Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League.

"We willen perspectief voor clubs en fans. Voor dit seizoen, maar al zeker voor volgend seizoen."

“Een bezoek aan een stadion, met alle maatregelen uit onze protocollen, is niet onveiliger dan een bezoek aan een dierentuin”, zegt Van Bever. “Het kan perfect worden georganiseerd."

"We hopen dat we tijdens de play-offs weer fans in het stadion kunnen toelaten, zij het beperkt."