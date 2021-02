Nieuwe lichting neemt Belgische atletiek over: "Onderlinge concurrentie verhoogt niveau"

Weelde op de 1.500m en veel sprinttalent

13 Belgische atleten hebben zich ondertussen geplaatst voor het EK indoor in Polen. Topsportcoördinator Ruger Smith ziet dat het harde werk stilaan zijn vruchten afwerpt. "We zagen al in 2019 dat er een sterke lichting aankwam", verduidelijkt de Nederlander. "Toen keerden we terug uit Zweden van het EK U23 met vijf medailles."

Het is ook geen toeval dat de resultaten op het hoogste niveau al meer dan behoorlijk zijn. "2020 hebben de trainers gebruikt als een transitiejaar. Omdat er nauwelijks internationale toernooien waren, werd geschaafd aan de zwakke punten. Er was beduidend meer aandacht voor opbouw en techniek."

In sommige disciplines is er een stap vooruit gezet. In de korte sprintnummers, waar het al een tijdje slabakte, hebben we plots drie talenten die kunnen meespelen op Europees niveau: Rani Rosius, Kobe Vleminckx en Michael Obasuyi (horden).

Op de 1.500 meter is er zelfs weelde. Robin Hendrix, Michael Somers, Stijn Baeten en Oussama Lonneux bleven allemaal onder de limiet voor het EK, maar slechts drie van de vier mogen deelnemen in Polen.

Hendrix valt af, maar zijn tijd op de 3.000 meter is ook goed genoeg voor een overstap naar die afstand. "Die gezonde onderlinge concurrentie zien we graag", zegt Smith, "Dat verhoogt het niveau."