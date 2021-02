Ilan Van Wilder: "Begon me beetje te storen dat ik vergeleken werd met Remco"

Sunweb overtuigde Van Wilder met een plan. "Ze hadden al een voorbeeldprogramma voor 2020 en de jaren erna: aantal koersdagen, wat het plan was en waar ze over 5 jaar met mij wilden staan. Dat was heel duidelijk en dat sprak me aan."

"Er was veel minder aandacht voor de toekomst en minder kansen om me te ontwikkelen als ronderenner. Team Sunweb heeft echt ervaring met jonge renners. Ik ben op mijn 20e prof geworden, wat heel jong is, en ik wou zeker zijn dat ze me niet zouden opbranden en het rustig zouden aanpakken."

"Als belofte is Lotto-Soudal de beste ploeg ter wereld", zegt Van Wilder in de podcast. "Kurt Van de Wouwer is een topkerel en een goeie ploegleider. Geen enkele belofteploeg kan tippen aan het programma van Lotto, elk type renner krijgt zijn wedstrijden. Als belofte kan ik me geen betere ploeg voorstellen."

Beluister de podcast met Ilan Van Wilder

"Ik voelde snel dat het niet zou lukken in de Vuelta"

Er was nog een extra reden voor Van Wilder om toch te starten. "We hadden een gebrek aan renners. Het was een raar seizoen: de Giro was nog aan de gang, de Ronde van Vlaanderen moest nog gereden worden en iemand als Hirschi had al een punt gezet achter zijn seizoen. Bovendien waren er een paar jongens ziek of geblesseerd en we hadden eigenlijk niemand om mij te vervangen."

"Ik sukkelde eigenlijk al een tijdje voor de Vuelta met mijn knie. Na overleg met de ploeg hebben we toch beslist om te starten. We hoopten dat het beter zou worden met de opvolging van de arts en de kinesist ter plaatse, maar tevergeefs."

Van Wilder had veel verwacht van 2020, maar dat viel door corona tegen. Tot overmaat van ramp moest hij bij zijn debuut in een grote ronde opgeven in de eerste rit van de Vuelta.

"Er waren veel mensen die iets van mij hadden verwacht in de Vuelta en dan is het niet leuk om af te stappen in de openingsrit. Als wielrenner moet je een beetje egoïstisch zijn. Dat zit niet in mijn karakter, maar ik zal moeten proberen om wat meer aan mezelf te denken. Dat klinkt hard, maar dat is het niet."

"Ik was heel blij voor hem, maar ik had daar zelf ook graag willen schitteren. Ik ken hem goed, hij is een goeie vriend. In de voorbereiding op de Vuelta hadden we samen veel getraind in de Ardennen en zo. Dan zie je dat hij het goed doet en dat deed me wel iets."

Het was niet evident voor Van Wilder om om te gaan met die tegenslag. "Mentaal was dat niet zo leuk voor mij." Zeker toen zijn trainingsmaatje Thymen Arensman mooie dingen liet zien.

"Eigenlijk vergelijken enkel de mensen mij met Remco"

Een jonge Belg die goed kan tijdrijden (brons op EK beloften in 2020) en klimmen, dat roept vergelijkingen op met een generatiegenoot. "Veel mensen denken dat ik me vergelijk met Remco, maar eigenlijk doen zij dat zelf."

"Ik doe dat totaal niet, ik ben Ilan en niemand anders. Op den duur begon het mij een beetje te storen dat ik met Remco vergeleken werd. Bij de junioren zou ik meer gewonnen hebben als Remco er niet was geweest, maar dat zou me niet geholpen hebben in mijn verdere carrière."

"Er was in 2018 nu eenmaal een renner die veel sterker was dan ik. Ik had daar geen problemen mee, want ik ben er ook sterker door geworden. Ik heb mijn ding kunnen doen in de schaduw. Ik stond niet in de schijnwerpers, zo ben ik rustig blijven groeien en dat vind ik zeker geen nadeel."

"Ik weet dat ik hem vroeg of laat zal tegenkomen bij de profs, maar dat maakt niets uit voor mij. Als Belgen moeten we waarderen dat we zulke goeie jonge renners en talenten hebben en iedereen zijn ding laten doen."