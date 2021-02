Gezien in Extra Time: piepkuikens Kompany en Deschacht, duimpjes van en voor Lukaku

Extra Time schotelde Olivier Deschacht een passage uit het VRT-archief voor. Deschacht, toen een prille twintiger, en Vincent Kompany, toen een tiener, waren destijds te gast bij Frank Raes in Sportweekend.

"Hij was als 16- of 17-jarige meteen aanwezig in de kleedkamer", herinnert Olivier Deschacht zich. Hij was als ploegmaat getuige van de grote doorbraak van de huidige Anderlecht-coach.

"Wat ik met aanwezig bedoel? Tactisch niet echt, maar wel commanderen en ruzie maken. Op zijn 17e had hij discussies met Pär Zetterberg: hard tegen onzacht. Hij liet zich niet doen en stond sterk in zijn schoenen."

"Ik heb veel respect voor Vincent", zegt Deschacht nog. "Hij helpt de ploeg van zijn hart en levert fantastisch werk. Want eerlijk: kwalitatief is dit niet het beste Anderlecht en hij haalt het maximum uit zijn groep."