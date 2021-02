Geen Olympische Spelen voor Delfine Persoon na schrapping kwalificatietoernooi

Delfine Persoon, Sanae Jah, Karim Saboundji en Vasile Usturoi hoopten zich in juni voor de Spelen te plaatsen op het kwalificatietoernooi in Parijs.

Door de coronapandemie werd dat toernooi vandaag afgelast. De resterende olympische tickets zullen nu in principe verdeeld worden op basis van de wereldranglijst. De vier Belgen staan niet hoog genoeg gerangschikt en lijken de Spelen dus te mogen vergeten.

Mohamed Rachem, Lancelot Proton de la Chapelle, Ziad El Mohor en Victor Schelstraete komen wel nog in aanmerking om naar Japan te mogen.

Zij komen nog in actie op het kwalificatietoernooi van Londen. Dat werd in maart vorig jaar wegens de uitbraak van het coronavirus stilgelegd, maar het is de bedoeling om dat in juni weer op te starten.