De Champions League is back: Klopp (x2), Messi en Parijs en verloren thuisvoordeel

De nieuwe versus de oude Jürgen Klopp, zo wordt het duel tussen RB Leipzig en Liverpool ook wel bestempeld. Julian Nagelsmann wordt beschouwd als de troonopvolger van Klopp, wat de Duitse T1 van Liverpool zelf enkele jaren geleden ook al in de smiezen had. "Hij is een zeer getalenteerde trainer", zei Klopp toen Liverpool enkele jaren geleden het Hoffenheim van Nagelsmann - zijn toenmalige club - moest bekampen in Europa. In de Premier League hapert de motor van Liverpool, maar Europa is een ander verhaal. Al mag de halvefinalist van vorig seizoen dus geenszins onderschat worden.

Een onderonsje tussen FC Barcelona en PSG doet iedereen sowieso likkebaarden, maar sinds die historische "Remontada" in 2016-2017 heeft zo'n duel natuurlijk nog een extra laagje gekregen. Barcelona haalde toen een 4-0 uit de heenmatch op dankzij een sensationele 6-1-zege in Camp Nou. Neymar was toen bepalend en zit al even in het Franse kamp, maar hij is er door een blessure niet bij. Bij de bezoekers staat T1 Mauricio Pochettino dan weer voor zijn vuurdoop in de Champions League. En hoeven we de naam van Lionel Messi nog te vermelden? De supervedette is einde contract bij Barça en PSG probeert hem voortdurend op te vrijen, tot onvrede van de Catalanen.

Woensdag speelt Cristiano Ronaldo nog eens in zijn vaderland. Het product van Sporting bekampt met Juventus Porto. Op zijn 36e zit er nog geen sleet op Ronaldo, maar Porto heeft al 467 minuten geen tegengoal geslikt in de Champions League. Kan Ronaldo de poort wel openbeuken? Het team van Sergio Conceiçao loopt alleszins niet meteen over van vertrouwen na enkele mindere weken in de Portugese competitie.

"Mister Champions League" Cristiano Ronaldo heeft in deze editie al 4 keer gescoord, de teller van Erling Haaland staat op 6 rozen (nota bene in 4 groepsmatchen). Dortmund komt maar niet boven water in de Bundesliga en kan zich focussen op de Champions League, al ontmoet het met Sevilla een taaie klant. Onder Julen Lopetegui loopt het lekker in Andalusië: Sevilla won al 9 keer op een rij.

Het menu van volgende week

De UEFA wil alle affiches zo breed mogelijk uitsmeren en dus zitten enkele teams nog een weekje in de wachtkamer voor hun heenmatchen in de 1/8e finales. Bayern München heeft een uitermate succesvol jaar achter de rug met de ene trofee na de andere. Zet het zijn status als topfavoriet kracht bij tegen Lazio? De grootste concurrent komt misschien wel uit Engeland, want in eigen land is Manchester City een pletwals. Het mag evenwel Borussia Mönchengladbach niet onderschatten, want de Duitsers charmeerden in een poule met Inter en Real Madrid. Dat Real wordt door zijn wisselvalligheid niet getipt als kandidaat voor de eindzege, maar misschien ligt de rol van underdog hen wel als gegoten? De tegenstander is Atalanta, vorig seizoen de revelatie. Atletico Madrid-Chelsea is de laatste 1/8e finale. Onder Thomas Tuchel lijkt Chelsea zijn tweede adem gevonden te hebben, maar is dat voldoende om de Spaanse leider te vloeren?

Uit en thuis? Corona zorgt voor heel wat extra kilometers

Het coronavirus - en alle varianten - houdt het Europese voetbal niet tegen, maar is wel een bepalende factor. Door allerlei maatregelen en reisbeperkingen moest de UEFA een flinke puzzel leggen en op zoek gaan naar andere speelsteden. De affiches met Britse teams zijn getroffen. Een reis rond de wereld is het nog net niet, maar sommige ploegen verliezen alleszins hun thuisvoordeel en krijgen een lange reis als extra pretbederver.

Leipzig Liverpool 16/02 Boedapest Mönchengladbach Manchester City 24/02 Boedapest Atletico Madrid Chelsea 23/02 Boekarest

Vanaf donderdag: ook de Europa League is terug van weggeweest

Ook in de Europa League verliezen ploegen hun thuisvoordeel. Benfica en Arsenal trekken eerst naar Rome, de return is in Griekenland. Real Sociedad-Manchester United wordt dan weer in Turijn gespeeld, ook Wolfsberger en Tottenham zoeken Boedapest op en Molde-Hoffenheim wordt in de thuisbasis van Villarreal gespeeld. Club Brugge en Antwerp kijken Dinamo Kiev en Rangers FC in de ogen. Club is gehavend door een coronaplaag. Beide wedstrijden zijn live te bekijken op de Sporza-kanalen.