Clement tempert drama na coronagevallen: "Zie geen grote problemen"

Gisteren was al bekend dat Stefano Denswil en Matej Mitrovic besmet zijn met corona, vandaag kwamen daar Hans Vanaken en nagenoeg de voltallige technische staf bij.

"Het gaat goed met mij", zegt Club-coach Philippe Clement aan Sporza. "Ik hoorde het gisteren, maar toen voelde ik me nog kiplekker. Vandaag heb ik een lichte verkoudheid. Onder normale omstandigheden zou je daar nooit iets over zeggen. Laat ons hopen dat het daar bij blijft."

Clement probeert de situatie niet te veel te dramatiseren. "Ik ben niet het type dat dan gaat vloeken. Het is vervelend, maar we gaan niet in een hoekje zitten huilen. Dit hoort gewoon bij de tijd waarin we nu leven. We moeten het accepteren en zoeken hoe we het nu moeten aanpakken."

Ook Charles De Ketelaere en Noa Lang voelden zich de voorbije dagen niet lekker, maar zij testten wel negatief. "Dat is het belangrijkste. Je kunt in deze periode ook nog andere dingen hebben dan corona. Je gaat misschien ook iets sneller iets voelen nu."