Alaba kondigt afscheid van Bayern aan: "Nog niets beslist over toekomst"

David Alaba is al jaren een vaste waarde bij Bayern. De verdediger speelde al 415 wedstrijden bij de Rekordmeister, waarin hij 33 keer scoorde en 50 assists uitdeelde. Met Bayern won hij onder meer 9 landstitels en 2x de Champions League.

Dat de Oostenrijker nu kiest voor een nieuw avontuur is geen grote verrassing, want het contract van de 28-jarige Oostenrijker loopt deze zomer af. Bayern ziet Alaba dus gratis vertrekken.

Waar zijn sportieve toekomst ligt, weet Alaba nog niet. "Ik heb nog niet beslist waar de reis naartoe zal gaan", reageert de verdediger, die al genoemd werd bij onder meer Real Madrid en Barcelona.

"Het is geen geheim dat mijn management met de club in contact is", antwoordde hij op de vraag of er met Barça wordt gesproken. Sportkrant Marca meldde vorige maand dan weer dat hij voor vier jaar naar Real verhuist.

Bayern haalde vorige week met Dayot Upamecano van RB Leipzig al een vervanger in huis voor Alaba.