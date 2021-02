"Ik denk niet dat de motor van Wellens te klein is voor Luik-Bastenaken-Luik"

Thomas De Gendt (34) twijfelt niet: hij duidt ploegmaat en vriend Tim Wellens (29) aan als topfavoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad. Geen verrassing, aangezien Wellens altijd uitblinkt in de eerste weken van het seizoen. Maar waarom lukt het voorlopig niet in de grote klassiekers en de Tour? In De Tribune zocht De Gendt mee naar een verklaring.