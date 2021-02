Ziekenboeg Real Madrid puilt uit: Dani Carvajal opnieuw geblesseerd

De 29-jarige Dani Carvajal viel gisteren uit in het competitieduel tegen Valencia (2-0). De rechterflankverdediger moest nog voor het halfuur naar de kant. Het werd een rentree in mineur voor de Spaanse international die net zes weken aan de kant gestaan had.

Voor Carvajal is het al de vierde blessure dit seizoen. Coach Zinedine Zidane heeft zo weer een optie minder voor de confrontatie met Atalanta Bergamo in de 1/8e finales van de Champions League.

De Franse trainer mist ook al Eden Hazard, Sergio Ramos, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Rodrygo, Fede Valverde en Marcelo. In La Liga staat Real na 23 speeldagen tweede op vijf punten van leider en stadsgenoot Atletico, dat twee matchen minder gespeeld heeft.