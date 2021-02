Wuyts: "Met de 2 tenoren haalt cross niveau dat ik al 25 jaar niet meer zag"

De temperaturen stijgen en de voorjaarsrenners staan klaar. Dan weet je dat het doek over de crosswinter stilaan zal vallen. Het was opnieuw een winter met veel aandacht voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar ook andere renners staken hun neus aan het venster. Michel Wuyts wikt en weegt een laatste keer.

"Het hoogtepunt van het seizoen? De strijd in Namen"

Gevraagd naar de mooiste cross van het seizoen moet Michel Wuyts niet lang nadenken. "Namen was het hoogtepunt." Een strijd tussen de drie tenoren dus? "Ik houd het nog bij 2 grote tenoren met Wout en Mathieu, maar daar zag je toch ook al een serieuze vonk van het talent van Tom Pidcock." "Sterker nog, je zag een lefgozer die de wedstrijd in handen nam en die voor driekwart domineerde. Dat vond ik heerlijk om te volgen. En het charmeerde mij ook dat hij Van Aert en Van der Poel in verlegenheid bracht. Ze waren uit balans, je zag de onzekerheid op die aangezichten." "Maar dan was er uiteindelijk toch weer die weerbaarheid bij Van der Poel. Die had dan toch dat extraatje om de wedstrijd naar zich toe te trekken." "Ik schat dat hoger in dan het klassieke duel Van der Poel-Van Aert. De tango dansen is leuk, maar het is nog leuker als er dan nog een rivaal staat te lonken die je bruid wil afpakken."

"Jammer dat veel duels tussen Van Aert en Van der Poel beslecht werden door pech"

De man van het jaar is voor Michel Wuyts Mathieu van der Poel. "De onderlinge duels met Van Aert waren weer wat snediger dan de voorbije 3 seizoen, het is alleen jammer dat ze vaak beslecht zijn door pech. Er zijn te veel duels beslist door lekke banden." "Pech lok je niet altijd uit. Van Aert heeft op het WK zijn ongeluk niet afgedwongen. Ook in Herentals was dat niet zo bij Van der Poel." "Maar Van der Poel haalde wel het vaakst de bovenhand. En hij is wereldkampioen. Van Aert kwam in de cross en had een wedstrijd of drie nodig om mee te doen voor winst. Van der Poel won meteen. Zie daar het verschil." "De crosser Van der Poel is completer dan de crosser Van Aert. En de wegrenner Van Aert is completer dan de wegrenner Van der Poel."

De crosser Van der Poel is completer dan de crosser Van Aert. En de wegrenner Van Aert is completer dan de wegrenner Van der Poel

De tenoren reden geen heel seizoen mee. Is de cross dood als de grote namen niet starten? "Daar weiger ik aan mee te doen. Voor de cross in Lille hadden we 880.000 kijkers. Dan is het redelijk ridicuul om te zeggen dat het dood is zonder hen." "We zullen wel met de realiteit moeten leven dat die twee wereldtoppers op de weg passanten zijn in het veld. Helemaal nieuw is dat fenomeen niet. In de periode van vader Van der Poel heeft zich hetzelfde voorgedaan." "Maar als Van Aert en Van der Poel op hun best zijn, dan haalt de cross een niveau dat ik in de voorbije 25 jaar niet gezien heb. En dat heeft dan vooral met snelheid van uitvoering te maken. Dat impliceert veel: risicorijkheid, het agressief behandelen van obstakels, een uur zonder een moment van rust, ... En ik wik en weeg mijn woorden, maar dat was vroeger in de topperiode van Sven Nys anders."

"Vanthourenhout heeft een stap gezet naar meer consistentie"

Wie was, naast de 2 (of 3) tenoren de uitblinker dit seizoen? "Ik vond Iserbyt in het begin impressionant. En we zouden nog met meer lof over hem hebben gesproken zonder die val in Zolder. "En ik vond tussendoor ook de zeges van Michael Vanthourenhout getuigen van veel klasse. Tabor vond ik geweldig. Die wedstrijd staat ook in mijn top 5 dit jaar. Dat was voor mij voor Vanthourenhout toen een opstapje naar nog mooiere dingen." "Hij is een frêler type dan de kanjers Van Aert en Van der Poel. Maar ook in de wedstrijden waarin de toppers meereden was hij goed. Terwijl een Iserbyt of een Aerts in zulke crossen een stap terug moesten zetten. Vanthourenhout heeft een stap gezet dit seizoen, een stap in consistentie en regelmaat."

Iserbyt is nog altijd maar een kuiken. Ik ben er zeker van dat hij nog kan groeien

Kunnen ze nog doorgroeien? "Het charmeert mij dat Vanthourenhout zegt dat hij aan het lopen wil werken, zijn zwakke punt. Dus daar is nog marge."

"En bij Iserbyt zeg ik dat met stellige zekerheid. Dat is nog altijd maar een kuiken. Zijn VO2 max zat bij het begin van het seizoen op 83 à 84. Het was de bedoeling dat hij dat zou optrekken in de kampioenschapsperiode, maar dat is niet gelukt door die val. Hij heeft ook een hoog vermogen per kilogram lichaamsgewicht van 6,4 tot 6,5. "

"Technisch is hij bij de briljantsten en zijn grootste troef is zijn vermogen om op te trekken na de bochten. En wat mij nog het meest aanspreekt: hij zegt wat hij denkt. En dat is meestal raak, ook in zijn zelfkritiek."

"Wederzijdse interesse tussen Sweeck en Tormans"

En wat dan te denken van de derde hond bij Pauwels Sauzen-Bingoal? Moet Sweeck er vertrekken? "Mijn aanvoelen zegt "ja". Ik denk dat hij in een andere omgeving beter tot zijn recht zou komen." "Maar hij zou dan ook aan introspectie moeten doen. Ik denk dat het daar nog een beetje aan schort: motivatie om cross na cross het onderste uit de kan te halen. Hij kan wel geweldig pieken. In zijn crossen is dat een puur genot om naar te kijken. Voor zijn stijl krijgt hij de hoogste scores." Waar moet hij heen? "Tormans. Het zou mij verbazen als die wederzijdse interesse nog niet uitgesproken zou zijn."

"Achter de naam Kamp zet ik een sterretje voor de toekomst"

In het coronaseizoen was er weinig aandacht voor de jeugd. Heeft er toch iemand gecharmeerd? "Vandeputte was in Brussel ravissant. Ik kom weer bij de punten voor stijl. Wat hij deed in een paar bochtjes, prima." "Ik heb ook veel werkkracht gezien bij Ryan Kamp. In de maanden oktober, november, december had hij vaak een plaats in de top 10 in de klassementscrossen en hij deed ook nog eens veel werk voor Iserbyt en Vanthourenhout. Daar zet ik ook een sterretje achter voor de toekomst."