Vergeet Mathieu (even): 5 weetjes over schaatswonder Nils van der Poel

1. Hij is geen familie van Mathieu van der Poel

2. Hij schaatste 2 jaar niet vanwege zijn legerdienst

Op het WK allround van 2018 won Nils van der Poel de 10.000 meter. Hij leek klaar voor de stap naar de top, maar besliste plots om het schaatsen even on hold te zetten. Hij wou zich richten op zijn studie en ging ook het leger in.

3. Hij is meer een loper dan een schaatser

Dat Van der Poel een buitenbeetje is, bewijst hij ook in zijn trainingsmethodes. Letterlijk dan, want de Zweed trekt vaker zijn loopschoenen dan zijn schaatsen aan. Hij deed zelfs ooit mee aan een ultraloop van 117 kilometer.

4. Hij spot met de schaatslogica

Tot voor afgelopen weekend waren alle wereldrecords in het schaatsen op een baan op grote hoogte gereden. De luchtweerstand, meestal in Calgary of Salt Lake City, zorgt ervoor dat de omstandigheden daar ideaal zijn voor toptijden.

Het is dan ook dubbel zo indrukwekkend dat Van der Poel er toch in slaagt om een wereldrecord te rijden op een laaglandbaan. Het was van Sven Kramer in 2007 geleden, toen ook de 10 kilometer, dat dat nog gelukt was.

Van der Poel is trouwens een atypische Zweed, want doorgaans blinken zijn landgenoten uit op de skilatten (biatlon, langlaufen en alpineskiën) of in ijshockey. De laatste Zweedse olympische kampioen in het schaatsen was Tomas Gustafson, die in de jaren 80 heerste op de lange afstanden.