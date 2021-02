Veel weelde en concurrentie bij Belgian Cheetahs, maar: "De magie is vriendschap"

Coach Bam: "Proberen om heel close te zijn"

Het project rond de Belgian Cheetahs, de Belgische estafetteploeg bij de vrouwen, heeft voor een boost gezorgd op de 400 meter. 5 plekjes moeten opgevuld worden uit 12 vrouwen. "Het is heel zot met hoeveel we hier nu aan het knallen zijn", zegt Paulien Couckuyt.

Ook Hanne Maudens bekijkt het alleen maar positief: "Het is fijn om er met z'n allen echt voor te gaan en elkaar naar dat hogere niveau te stuwen."

Carole Bam, coach van de Cheetahs, verklaart: "De Tornados zijn ons voorgegaan en we hebben hun evolutie gezien. Het verrast me dus niet dat zo'n project de meisjes naar de 400m trekt."

Vriendschap is het vertrekpunt bij de Cheetahs. "We proberen echt om close te zijn. Met Hélène, onze mental coach, werken we aan die cohesie. Meisjes die tevreden zijn als de andere snel loopt, dat is de magie van de Cheetahs. De magie is vriendschap."