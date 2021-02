Tegenslag voor Wout van Aert: Teunissen is waarschijnlijk heel het voorjaar out

Jumbo-Visma: "Hele voorjaarscampagne is in gevaar"

"Uit nader onderzoek blijft dat verdere behandeling noodzakelijk is en dat betekent dat de hele voorjaarscampagne van Teunissen in gevaar is."

"Teunissen reed zaterdag in een afdaling op een steen en ging daardoor hard onderuit. Op Tenerife werd in een ziekenhuis eerste hulp verleend, waarna de onfortuinlijke renner gisteren naar Nederland vloog."

Door een valpartij moest de Nederlander het trainingskamp vroeger verlaten. "De schade die Mike Teunissen heeft opgelopen is dusdanig dat de Limburger dit voorjaar mogelijk helemaal niet in actie kan komen.", meldt Jumbo-Visma.

Teunissen: "De gifbeker moet kennelijk helemaal leeg"

"Je wil het seizoen graag goed beginnen. Zeker als het vorige, zoals in mijn geval, al goeddeels door een blessure in het water is gevallen."

Teunissen is er het hart van in. “Eerst hoop je nog dat het meevalt, maar dit is zwaar waardeloos."

Mike is een sterke renner voor de klassiekers, maar gelukkig hebben we ook andere goede mannen om zijn gemis op te vangen

“Het is niet anders”, berust ploegleider Grischa Niermann in het lot van zijn renner.

De vervanging wordt intern opgelost. “In de eerste plaats is dit een domper voor Mike."

"Voor ons als team is het ook balen, want het is natuurlijk geen geheim dat we in de klassiekers ambities hebben. Mike is daarvoor een sterke renner, maar gelukkig hebben we ook andere goede mannen om zijn gemis op te vangen."

"In de klassieke kern zullen renners een plekje doorschuiven en we hebben er vertrouwen in dat ze dat goed zullen doen.”