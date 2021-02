Stoelendans in Waasland-Beveren, teenslippers in de vrieskou en jawel, alweer Lamkel Zé

En of het koud was afgelopen weekend, zo ook op de voetbalvelden. Dat ondervond OHL-speler Sowah, die zijn interview na de partij op z'n teenslippers gaf. "Ja, mijn voeten voelen heel koud aan. Ik wou nog sokken dragen, maar het is oké", waarna hij al lachend terug naar de kleedkamer huppelde.