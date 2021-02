Snowboardtalent Evy Poppe : "Ik droom van de "echte" Spelen"

Evy Poppe is heel even in het land. Een snowboardster brengt de winter immers vooral in de Alpen door. De omstandigheden zijn daar nu eenmaal beter dan hier in ons vlakke België. "

"Olympische jeugdtitel heeft mijn leven niet zoveel veranderd"

Poppe moet nog altijd 17 worden (op 2 maart) en werd exact 1 jaar geleden olympisch kampioene bij de jeugd in Lausanne. Sporza ging eens polsen bij de Oost-Vlaamse hoe het nu met haar gaat.

"De media-aandacht na mijn terugkeer toen was wel indrukwekkend, dat was ik niet gewoon. Dat gaf mij vooral het besef dat ik echt wel goed ben in mijn sport. Het geeft mij de moed en het geloof om hard te werken om ooit naar de echte Spelen te kunnen, want daar wil ik zeker staan." Ondanks de coronacrisis gaat het goed met Poppe. Ze heeft in Oostenrijk onlangs een eerste keer kennis gemaakt met de wereldtop. In Kreischberg werd ze 23e. "Zo'n Worldcup is echt een geweldige ervaring. Ik wou zo snel mogelijk met die wereldtop aan de start komen en dat was toch wel indrukwekkend. Je merkt wel dat er "riders" zijn die beter zijn dan ik, maar ze zijn ook ouder en hebben al veel meegemaakt. Er zijn er die al op de Spelen geweest zijn en zelfs hebben gewonnen. "

Moeilijk te zeggen of Winterspelen in Peking al gaan lukken

"Maar ik kijk vooral naar mezelf en volg het pad dat ik zelf wil uitstippelen en wil zo stapje voor stapje vooruitgang maken."

Over een jaar zijn er de Winterspelen in Peking. Poppe zal dan bijna 18 zijn en hoopt er bij te zijn, maar dat hangt van verschillende factoren af. "Ik moet genoeg punten zien te sprokkelen op de wereldbekers. Ons land heeft ook maar 1 plaats en we zijn met twee Belgische meisjes. Loranne Smans is ook in de running. We zullen pas op het laatste moment zien wie er zal kunnen gaan."

"Zij kan zeker de nieuwe Seppe Smits worden."

Maarten Avonds is de vaste trainer van Evy Poppe. Hij werkt voor Sneeuwsport Vlaanderen en heeft een goed zicht op de mogelijkheden van Poppe. Ook hij vindt dat ze zeer goed bezig is. "Ze heeft een zeer goede mentaliteit. Als ze iets in haar hoofd heeft, kan ze zich geweldig focussen om dat te bereiken. Ze kan bij manier van spreken door een muur gaan en dat is de echte topsportmentaliteit."

"De weg is nog lang, maar ze heeft alles om de top te halen. Dat heeft ze bij de jeugd al voldoende bewezen. En een carrière uitbouwen zoals Seppe Smits? Dat moet zeker kunnen." Of ze volgend jaar in Peking al te bewonderen zal zijn, laat Avonds nog wat in het midden. "We moeten daar realistisch in zijn. Ze is nog piepjong en mocht ze toch kunnen gaan, zou dat vooral een ervaring zijn van onschatbare waarde. Maar er zijn nog veel tussendoelen. Finaleplaatsen halen op Eurocups, Worldcups en op korte termijn het WK voor de jeugd in Siberië. Laat ons nu vooral daar op focussen."

Ook school blijft belangrijk: "Ook in bergen huiswerk maken"