Profcontract voor Niels Vandeputte bij Alpecin-Fenix: "Geloven in zijn potentieel"

Deze winter maakte de 20-jarige indruk in het veld, met als hoogtepunt een knappe 3e plaats gisteren in Brussel tijdens de slotmanche van de X²O-Trofee.

Vandeputte eindigde zondag nog 3e in Brussel: "Een droom"

Broers Roodhooft: "Niels moet blijven genieten"

Ploegmanagers Philip en Christoph Roodhooft zagen Vandeputte de voorbije periode stappen vooruitzetten.

"We geloven in zijn potentieel", klinkt het in koor. "Maar we leggen hem voor het komende seizoen geen druk op. Niels is nog heel jong, het is belangrijk dat hij blijft genieten van wat hij doet."

"Niels rijdt sinds 2015 voor ons en vormt het perfecte voorbeeld van onze ontwikkelingspiramide."