Peter Vandenbempt: "Vercauteren doet bij Antwerp exact waar hij voor gehaald is"

En ik herhaal, Frank Vercauteren doet exact waarvoor hij naar de Bosuil is gehaald: resultaten halen met realistisch voetbal. Antwerp is opnieuw een zeer moeilijk te manoeuvreren elftal geworden, dat power kan combineren met goed voetbal.

In Luik is dit weekend wel gevoetbald tussen Standard en Antwerp, met een 1-1-gelijkspel aan het einde. Een resultaat waar vooral de bezoekers ontevreden mee waren.

Benieuwd naar Antwerp - Rangers

Een klassespeler zoals Lamkel Zé deed het gisteren nog maar een keer. Hongla speelde wat meer in de schaduw, maar wel zeer slim en zeer handig.

En gisteren moest Antwerp het doen zonder de basisspelers in de as. Butez is toch de nummer 1 tussen de palen, Haroun is de onbetwiste titularis en Mbokani mogen we ook niet vergeten natuurlijk.

Ik ben al benieuwd naar de Europa League-ontmoeting met Rangers later deze week. Dat is ook een solide en georganiseerde ploeg, gekoppeld aan fris voetbal.