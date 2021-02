NASCAR: McDowell ontsnapt aan vuurzee en wint Daytona 500

Grote crash met 19 auto's voor de regenpauze

'The Great American Race', zoals de 800 kilometer lange wedstrijd ook genoemd wordt deed zijn naam van autokerkhof in de openingsfase alle eer aan.

Na 4 ronden was er al een waarschuwing nadat een wagen de betonnen muur aantikte maar tien ronden later volgde de eerste grote crash. Christoffer Bell zocht iets te gretig de achterbumper van Aric Almirola die met een snelheid van om en bij de 300 kilometer per uur tegen de muur crashte.

In zijn vaart nam hij een vijftiental andere wagens mee waaronder heel wat favorieten, die hun winstkansen in rook zagen opgaan. De wedstrijd werd geneutraliseerd en dat gaf de kans aan enkele teams om hun wagens te herstellen.