Mertens na uitschakeling: "Ik ben ontgoocheld, ik vond geen oplossingen"

Elise Mertens was na haar toernooiwinst in Melbourne als een van de schaduwfavorieten aan de Australian Open begonnen. In de eerste week leek ze beetje bij beetje uit die schaduw te treden, tot Karolina Muchova het licht uitdeed.

"Ik ben helemaal niet gelukkig. De analyse van de match komt later nog, maar ik wist niet meteen wat ik beter kon doen. Mijn opslag kon beter, maar tactisch wist ik niet hoe ik het anders had moeten aanpakken. Ik vond gewoon geen oplossingen."

Mertens werd misschien niet gediend door de snelle 4-0-voorsprong, die Muchova wakkerschudde en haar misschien wat in slaap wiegde. "Nee, dat was het niet. Ik weet hoe snel het kan veranderen in tennis. Ik ben blijven vechten en het waren ook twee heel nipte sets. Zij speelde gewoon goed. Je weet dat het niveau van de tegenstander elke ronde hoger wordt."

Hoe blikt Mertens nu terug op de voorbije weken? "Ik heb mooie resultaten behaald, heb mooi tennis laten zien en heb toch die titel op zak. Maar ik had meer gewild. Ik speel morgen wel nog in het dubbelspel en normaal gezien volgende week nog in Adelaide."