Marchant snelt naar 15e plek in de combiné, wereldtitel is voor Schwarz

De 25-jarige Marco Schwarz had aan winst in de slalom, het 2e onderdeel van de combiné, genoeg om de eindzege veilig te stellen. De Oostenrijker was in het 1e onderdeel van de combiné, de super-G, pas als 5e gefinisht.

De Franse titelverdediger Alexis Pinturault, die in beide onderdelen als 2e strandde, ging aan de haal met het zilver (op 0"04 van Schwarz). Brons was voor de Zwitser Loïc Meillard (op 1"12).

De Oostenrijker Vincent Kriechmayr, die vorige week naar de wereldtitels in de afdaling en super-G skiede, tekende voor de 3e tijd in de super-G. In de slalom zette hij geen resultaat neer.

In Cortina d'Ampezzo skiede onze landgenoot Armand Marchant in de super-G naar de 33e plaats. In de slalom eindigde onze 23-jarige landgenoot erg knap 7e, wat hem een 15e plaats (op 5"99) opleverde in de eindstand.