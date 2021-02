Lozano en Ospina vergezellen Dries Mertens in Napolitaanse lappenmand

Hirving Lozano liep in de topper tegen Juventus (1-0) een hamstringblessure op. Hij zou een drietal weken aan de kant staan. David Ospina blesseerde zich al in de opwarming van het duel aan het dijbeen. Hij zal wellicht twee weken out zijn.

Napoli staat donderdag in de Europa League tegenover het Spaanse Granada.

Napoli-coach Gennaro Gattuso moet puzzelen. Hij kan ook nog niet rekenen op Dries Mertens. De Rode Duivel sukkelt al een tijdje met een enkelblessure.