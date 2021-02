Jordi Meeus liep diepe snijwonde op in Almeria: "Vandaag trainde hij al weer 190 km"

Neoprof Jordi Meeus (22) opende zijn seizoen 2 weken geleden met een knappe 6e plek in rit 1 van de Ster van Bessèges.



Maar sindsdien zijn de wielergoden de jonge sprinter niet gunstig gezind. Zowel in Bessèges als in Almeria gisteren maakte hij onaangenaam kennis met het asfalt.

"Het gaat ondertussen goed met Meeus", zegt zijn ploegleider Jean-Pierre Heynderickx. "Hij houdt aan zijn val van gisteren wel tal van schaafwonden over, naast een diepe snijwonde aan zijn hand."

"Maar vandaag maalde Jordi toch netjes het voorziene traject van 190 kilometer af. Hij deed dat in het gezelschap van Benedetti, Bodnar, Burghardt, Gamper, Laas en Pöstlberger. We bijven hier nog enkele dagen in Almeria."

Meeus was voorzien voor het Belgische openingsweekend. "Maar het valt af te wachten waar we hem gaan inzetten."

"Misschien rijdt hij enkel in Kuurne, misschien dubbelt hij. We hakken volgende week de knoop door."