Joachim Gérard neemt revanche en bereikt finale Australian Open

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF-4) heeft zich vannacht voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Belgische Paralympiër van het Jaar klopte in een stevige wedstrijd de Brit Gordon Reid (ITF-7) in 3 sets: 4-6, 7-5 en 6-3.