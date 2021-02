Jente Hauttekeete (18) na wereldrecord: "Totaal onverwacht"

Jente Hauttekeete schreef gisteren een stukje atletiekgeschiedenis. Het 18-jarige talent verbrak het (11 jaar oude) indoor wereldrecord op de zevenkamp bij de min 20-jarigen en is zo de eerste junior ooit die over de 6.000 punten gaat. "Ik kan het amper geloven", zegt Hauttekeete.

Jente Hauttekeete staat al een tijdje bekend als groot atletiektalent. Hij besliste pas last minute om mee te doen aan de indoor zevenkamp in Frankfurt en zal zich dat niet beklaagd hebben. Op zaterdag zette Hauttekeete de jacht naar het wereldrecord al helemaal open. Door topprestaties in het hoogspringen en het kogelstoten kon Hauttekeete al dromen van een record. "Na de eerste dag spookte het wereldrecord wel al door mijn hoofd. Als we begonnen te rekenen, merkten we al snel dat als ik een redelijke prestatie zou neerzetten op dag 2, een nieuw record heel dicht bij zou komen. Het feit dat het werelrecord voor het grijpen lag, gaf me stress en ik heb die nacht niet goed kunnen slapen", zegt Hauttekeete.

"Tijdens het polsstokspringen stond ik te trillen op mijn benen"

Op de 2e dag stonden het polsstokspringen, de 60 meter horden en de afsluitende 1.000 meter op het menu en dat zijn toch wel risiconummers volgens Hauttekeete.

"Het polsstokspringen ging bijna fout, want op mijn beginhoogte had ik 3 pogingen nodig en op mijn laatste poging heb ik me maar net over de lat kunnen wurmen. Het was heel erg spannend en ik stond echt te trillen met de stok in mijn handen. Tot mijn grote verbazing sprong ik wel 20 centimeter hoger dan mijn persoonlijk record", vertelt Hauttekeete.

"Per centimeter dat ik hoger kon springen, moest ik minder snel lopen op de afsluitende 1.000 meter. De tijd die ik moest lopen op de 1.000 meter om het wereldrecord te breken, lag zeker binnen mijn mogelijkheden en dat gaf me een geruststellend gevoel en nam een pak stress weg."

Het wereldrecord komt voor Hauttekeete totaal onverwacht: "Vooraf hadden we voor ogen om eventueel het Belgisch record te verbeteren, maar een wereldrecord was totaal niet mijn ambitie, ik kan het amper geloven", vertelt het Belgisch talent.

Deze zomer vinden het EK en het WK meerkamp plaats voor junioren en Jente Hauttekeete is terecht ambitieus: "Het is nog niet zeker of het kan doorgaan door corona, maar ik mik zeker op het podium en hoop om een gouden medaille mee naar huis te kunnen nemen."

De prestaties die zorgden voor het wereldrecord: