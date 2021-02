Jean-Paul Praet zag WR over 100 km nooit erkend worden: "Ben geen bedrieger"

Praet hield woord en legde de 100 kilometer af in 6u03'51", een tijd die 35 jaar later nog altijd ruimschoots een wereldrecord zou zijn. Maar naast de financiële erkenning die Praet nooit kreeg, bleef ook de erkenning van de Internationale Atletiekbond uit.

"De organisatie dacht dat ik hoogstens top 5 zou halen, misschien de top 3 als een paar favorieten een klop van de hamer kregen", vertelt Praet. "Maar mijn verwachting was dat ik zou winnen in een wereldrecord. Niet meer of minder."

In 1986 was Jean-Paul Praet nog geen grote naam in het wereldje van de ultralopers. Terwijl de organisatoren van de Nacht van Vlaanderen, in Torhout, geld neertelden om alle toppers naar België te lokken in de hoop het wereldrecord aan te vallen, dacht niemand dat Praet wel eens met de hoofdprijs zou kunnen gaan lopen.

100 kilometer? Of toch niet?

Er waren twijfels of de Nacht van Vlaanderen wel effectief 100 kilometer was en als die afstand toch zou kloppen, kon de toen nog onbekende Praet die onmogelijk helemaal afgelegd hebben.

"Het was heel zeker de juiste afstand", zegt de landmeter die toen de afstand had vastgelegd. Praet: "Als je beroep landmeter is, dan vertrouw ik dat toch meer dan iemand van de IAAF die een cursuske gevolgd heeft om met een wieleke het parcours af te meten."

Dat de nummer 2 in de uitslag achteraf ook openlijk twijfelde aan de prestatie van Praet kwam zo mogelijk nog harder aan. "Ik heb de hele nacht naast hem gereden en ik kan met 100% zekerheid zeggen dat hij de afstand volledig heeft afgelegd", zegt de voorzitter van het organisatiecomité.

Praet, die later nóg 7 keer zou winnen in Torhout: "Ze mogen veel zeggen, dat het niet veel voorstelt of zo, maar niet dat ik een bedrieger ben. Dat ben ik niet."

Praet nam uiteindelijk zelfs een advocaat in de arm om het record toch gehomologeerd te kregen. Tevergeefs. "Op den duur was je alleen maar met die rechtszaak bezig", blijft het nog altijd wat knagen.

In stilte heeft Praet zijn frustraties inmiddels opgeborgen, zoals het een verlegen einzelgänger past. "Je moet zo een beetje zijn als ultraloper. In het gewone leven had ik niet veel zelfvertrouwen, maar wel in de sport. Ik wist wat ik kon. De 100 kilometer, dat was mijn afstand."