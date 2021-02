Het geheimrecept achter 40-jarige Deschacht: "Hij is heel maniakaal"

"Deschacht wil alles weten over de looplijnen van zijn tegenstander"

Francky Dury heeft al luidop gezegd dat hij de 40-jarige Deschacht graag nog een jaartje langer onder zijn hoede wil hebben.

De coach van Zulte Waregem blijft onder de indruk van de gedrevenheid van zijn linksback.

"Als voetballer is Olivier Deschacht altijd al een topprof geweest. Hij speelt

zelden een mindere wedstrijd en hij heeft zich altijd verzorgd."

"In het begin moest ik het allemaal nog wat uitzoeken. Hoe benader je hem het best? Laat je hem na een zware match beter een dagje rusten? Neen, hij wilde altijd trainen en spelen."

"Super geconcentreerd is hij. Als het donderdag is, denkt Oli alleen nog maar aan de match. Een grapje moet je dan niet meer maken: hij wil gewoon alles weten over de looplijnen van zijn tegenstander. Oli eet voetbal."