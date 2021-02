Greenkeeper Genk: "Gebruik veldverwarming vorige week kostte makkelijk €20.000"

"Eenmaal bodem bevroren is aan -10 graden is het te laat"

"Als het dan effectief begint te vriezen, of er ligt een laag sneeuw op, kan je nog enkele dagen een boost geven om op die manier het maximum eruit te halen. Eenmaal je bodem al bevroren is aan -10 graden, dan is het veel te laat om je veldverwarming aan te zetten."

"Als je weet dat het gaat vriezen, is het de bedoeling dat je de veldverwarming een dag of twee op voorhand al aanzet zodat er al een basistemperatuur in de bodem zit."

Sporza belde met Eddy Van Endert, greenkeeper bij KRC Genk. "Even op een knop duwen om de veldverwarming aan te zetten, zo simpel is het natuurlijk niet" zegt Van Endert. "Veldverwarming werkt niet in een-twee-drie. Het is vooral de bedoeling om proactief te werken."

Ondanks veldverwarming slaagde Waasland-Beveren er afgelopen weekend niet in om het veld ijsvrij te krijgen. Ook KV Oostende en Charleroi kregen hun veld niet speelklaar. Geen al te beste beurt voor de Jupiler Pro League, dat trouwens voor het eerst te zien was in de VS.

"Maar voor de match in de beker hebben we woensdagochtend op plekken waar er geen zon kwam nog witte zeilen gelegd, die de grasgroei drukken."

Is er enkel veldverwarming bij Genk, of komt er nog iets anders aan te pas? "Voor de wedstrijd tegen Anderlecht konden we het gewoon redden met veldverwarming en sneeuwruimen", verklaart Van Endert.

"Vermoed dat Waasland-Beveren te laat heeft ingegrepen"

"Zolang het -4 of -5 graden is, doet de veldverwarming zijn werk, maar bij temperaturen van -10 graden doet het niet alles meer. Ook de zon is een heel belangrijke factor, ook al blijft het vriezen. Dat doet heel veel om het veld te ontdooien."

Veldverwarming werkt vooral voor de diepere grondlaag, maar ijsvorming aan het oppervlak kan er wel altijd doorkomen. "Daar hebben we ook zeker ijsvorming gehad. Daarom de combinatie met de zeilen. Verwarming is niet hét middel om alles op te lossen. Het is altijd een combinatie van meerdere factoren."

"Gebruik veldverwarming deze week kan zeker €20.000 gekost hebben"

Bij Genk hebben ze ook groeilampen boven het veld staan, om het gras te laten groeien. Wordt dat ook ingezet bij deze koude temperaturen? "Ja, maar daarin zijn we wat teleurgesteld. We hebben ze gebruikt op het stuk waar geen zon scheen, maar toen we woensdag gingen kijken, was er helemaal niets gesmolten."

Gert Verheyen gaf mee dat veldverwarming wel zijn kosten had, "maar het kost niet meer dan het loon van 1 of 2 spelers", klonk het. "Het kan heel veel kosten", verklaart Van Endert. "Dat kan ons deze week makkelijk €20.000 hebben gekost. Enkel voor het gebruik."

"De installatie ervan is een veelvoud. Maar dat betaalt zichzelf wel terug. Het is niet alleen voordelig als het vriest, maar ook als je in koudere periodes van het jaar gras wil bijzaaien. Je gras zal veel sneller kiemen als je je bodem op temperatuur kan houden."

Wat is hét geheim bij Genk voor de constant goede staat van het veld? "Eerst en vooral hebben we het grote voordeel dat we een semi-synthetisch veld hebben, zoals ook Club Brugge, Anderlecht, Standard, Gent en OHL. Dat is een stabiliteit die we zelden of nooit zullen verliezen met die plastic vezels in de grond."

"Daarnaast heb je ook een beetje geluk nodig. We hebben heel weinig wedstrijden gehad in de gietende regen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Antwerp. En natuurlijk er elke dag gepassioneerd mee bezig zijn, al vermoed ik dat dat bij elke club wel zo is."

Naast de passie vergt het werk wel de nodige inspanningen. "Met ons team van 4 personen zijn we op matchdagen al om 7u op het veld. De laatste dagen voor een match maaien we het veld 2 keer per dag. Dat geeft het effect van de optisch mooie blokken op het veld. Hoe meer je maait, hoe beter de bal ook zal rollen."