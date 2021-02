Football- en ijshockeyteam duimen voor tennisster Jessica Pegula

In de kwartfinales speelt Pegula een Amerikaans onderonsje. Haar goeie vriendin Jennifer Brady staat dan aan de andere kant van het net. Zij schakelde de Kroatische speelster Donna Vekic uit (6-1 en 7-5).

Elina Svitolina draait al jaren mee aan de top van het vrouwentennis, maar een grandslamtoernooi heeft ze nog niet op haar naam kunnen schrijven. Dat zal haar dit jaar ook niet lukken op de Australian Open. De Oekraïense pupil van oud-speler Marcos Baghdatis verslikte zich in Jessica Pegula.

De Bills en de Sabres supporteren mee

Jessica Pegula zet op de Australian Open met voorsprong haar beste prestatie neer. Vorig jaar op de US Open won ze voor het eerst in haar carrière 2 wedstrijden, in Melbourne zit ze nu al aan 4 zeges.

In haar thuisbasis Buffalo, een stad in de staat New York, kan ze op de steun rekenen van footballteam Buffalo Bills (NFL) en ijshockeyteam Buffalo Sabres (NHL). De twee sportteams zijn eigendom van haar ouders.